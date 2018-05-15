Boşanma sancısı

Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini bitirmek üzere olan Emina Jahovic, önceki gün memleketi Sırbistan'da sahne aldı. Jahovic, Sırp basınına hislerini ise şöyle anlattı:



"Boşanmak doğurmak gibidir. Nasıl bir bebeğin doğması için sancı çekiyorsanız, güzel bir hayatın doğması için de bu sıkıntılı durumu yaşamak zorundasınız."