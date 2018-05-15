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Boşanma sancısı

, 10 yıllık eşi ’la yaşadığı ayrılık sürecini doğum sancısına benzetti. Sırp şarkıcı, ‘iyi günlerin doğması için bu sancıyı çekmek gerek’ dedi

Boşanma sancısı
Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini bitirmek üzere olan Emina Jahovic, önceki gün memleketi Sırbistan'da sahne aldı. Jahovic, Sırp basınına hislerini ise şöyle anlattı:

"Boşanmak doğurmak gibidir. Nasıl bir bebeğin doğması için sancı çekiyorsanız, güzel bir hayatın doğması için de bu sıkıntılı durumu yaşamak zorundasınız."
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