Boşanma sancısı

Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini bitirmek üzere olan Emina Jahovic, önceki gün memleketi Sırbistan'da sahne aldı. Jahovic, Sırp basınına hislerini ise şöyle anlattı:
"Boşanmak doğurmak gibidir. Nasıl bir bebeğin doğması için sancı çekiyorsanız, güzel bir hayatın doğması için de bu sıkıntılı durumu yaşamak zorundasınız."
"Boşanmak doğurmak gibidir. Nasıl bir bebeğin doğması için sancı çekiyorsanız, güzel bir hayatın doğması için de bu sıkıntılı durumu yaşamak zorundasınız."
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