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’da parıldadı

Bodrum’da parıldadı
Dünya kristal devi Swarovski'nin varisi şarkıcı kızı 'nin Anneler Günü için yaptığı paylaşım, bir yıldızın daha 'u tercih ettiğini ortaya çıkardı. Sosyetik güzel, annesi Alexandra Swarovski'nin Bodrum'da çekilen fotoğrafını paylaşarak "Bodrum, starların adresi olmaya devam ediyor" dedirtti.

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