Dünya kristal devi Swarovski'nin varisi şarkıcı kızı Victoria Swarovski'nin Anneler Günü için yaptığı paylaşım, bir yıldızın daha Bodrum'u tercih ettiğini ortaya çıkardı. Sosyetik güzel, annesi Alexandra Swarovski'nin Bodrum'da çekilen fotoğrafını paylaşarak "Bodrum, starların adresi olmaya devam ediyor" dedirtti.
Bodrum’da parıldadı
Etiketler: Bodrum , Victoria Swarovski
- 15 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.