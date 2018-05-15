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Bereketli evlilik

ile ’ın düğününü da 500 milyon kişinin izlemesi, firmaları harekete geçirdi!

Bereketli evlilik
Güzel oyuncu Buse Varol Tektaş'la iki hafta önce nikah masasına oturan Alişan'a bu evlilik bereketli geldi… Swissotel'deki görkemli düğün töreniyle ya damga vuran ikilinin bir ömür mutluluğa 'evet' dediği anlar instagram'da 500 milyon kez izlendi. Bunu gören firmalar ise çiftin kapısını reklam teklifleri için çalmaya başladı. Firmaların gözdesi haline gelen Buse ve Tektaş'a tekstil başta olmak üzere beyaz eşya ve mobilya markaları reklam teklifleri yağdırdı. Teklifleri ince eleyip sık dokuyan ikilinin reklam filminde birlikte oynamaya sıcak baktığı öğrenildi...
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