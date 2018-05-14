Hollywood'un güzel yıldızı Sarah Butler İstanbul Ataşehir'de çekilen reklam filminin setinde kaza geçirdi.
Ünlü Hollywood yıldızı Sarah Butler İstanbul'da kaza geçirdi!
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Hollywood'un güzel yıldızı Sarah Butler İstanbul Ataşehir'de çekilen reklam filminin setinde kaza geçirdi.
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