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'dan şok açıklama: beni kandırdı

Rumen şarkıcı kendisini terk eden ’a ateş püskürdü. Otilia, “Aşkımı hak etmedin. Beni günden güne öldürmek için her şeyi yaptın!” dedi

İki yıldır Rumen şarkıcı ile aşk yaşayan , önceki gün yaptığı açıklamada "Artık sevgilim yok, yalnızım" dedi.

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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi 12:33
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