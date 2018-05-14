İki yıldır Rumen şarkıcı Otilia ile aşk yaşayan Sinan Akçıl, önceki gün yaptığı açıklamada "Artık sevgilim yok, yalnızım" dedi.
Otilia'dan şok açıklama: Sinan Akçıl beni kandırdı
Rumen şarkıcı Otilia kendisini terk eden Sinan Akçıl’a ateş püskürdü. Otilia, “Aşkımı hak etmedin. Beni günden güne öldürmek için her şeyi yaptın!” dedi
Etiketler: Sinan Akçıl , Otilia
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