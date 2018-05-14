Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Türkiye eski güzeli Özlem Kaymaz'ın aşk yaşadığı haberini ilk kez geçen hafta duyurmuştu. İkili, bir hafta sonra önceki akşam bir davete el ele katılarak aşklarını gözler önüne serdi.