Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Türkiye eski güzeli Özlem Kaymaz'ın aşk yaşadığı haberini ilk kez geçen hafta duyurmuştu. İkili, bir hafta sonra önceki akşam bir davete el ele katılarak aşklarını gözler önüne serdi.
Fikret Orman ile Özlem Kaymaz el ele
Fikret Orman ile Özlem Kaymaz, mutluluklarını katıldıkları doğum günü partisinde gözler önüne serdi.
Etiketler: Fikret Orman , Özlem Kaymaz , el ele , Türkiye , Beşiktaş
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