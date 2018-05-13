Yağmur vız geldi

; 25 / 15 20 / 13 20 / 4 16 / 7 19 / 8 21 / 6 19 / 8 27 / 17 15 / 7 18 / 9 29 / 14 22 / 7 18 / 7 20 / 12 14 / 6 19 / 6 17 / 10 12 / 6 18 / 3 23 / 7 22 / 8 22 / 13 18 / 7 18 / 4 27 / 12 19 / 12 19 / 7 24 / 10 18 / 10 15 / 11 14 / 5 18 / 5 19 / 12 17 / 12 16 / 6 15 / 7 23 / 16 22 / 13 23 / 6 26 / 18 22 / 12 26 / 14 23 / 13 21 / 5 21 / 9 12 / 6 17 / 5 20 / 7 19 / 8 23 / 8 20 / 5 22 / 15 21 / 11 19 / 10 20 / 4 16 / 11 27 / 11 18 / 12 27 / 11 17 / 10 18 / 6 18 / 8 18 / 12 24 / 15 17 / 12 20 / 9 17 / 9 18 / 12 17 / 10 18 / 4 22 / 13 16 / 10 22 / 12 19 / 6 16 / 12 16 / 10 21 / 5 15 / 7 19 / 11 16 / 4 15 / 7 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İçel İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
K
erki
Production ve Solfej
Organizasyon'un
düzenlediği
City Fest,
önceki gün
başladı. Festival
kapsamında
Maslak Uniq'te
sahne alan
Teoman, sağanak yağışa rağmen konser
alanını tıka
basa doldurdu.
Festival alanını saatler
öncesinden dolduran
kalabalık,
Teo'yla mest
oldu.
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