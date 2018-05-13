;
Yol Durumu
  1. Harçlık alıyor
  2. Uyumlu aşıklar

vız geldi

Yağmur vız geldi
Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği City Fest, önceki gün başladı. Festival kapsamında Maslak Uniq'te sahne alan Teoman, sağanak yağışa rağmen alanını tıka basa doldurdu. Festival alanını saatler öncesinden dolduran kalabalık, Teo'yla mest oldu.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ