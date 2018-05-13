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Pars buluşması!

ve eski eşi , önceki gün birlikteydi. Dost kalan ikili, tedavi gören küçük oğulları için Nişantaşı’ndaki bir hastaneye gitti

Pars buluşması!
Bir süredir eski evliliklerinden olan küçük oğulları Pars'ın yakalandığı rahatsızlık nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Ebru Şallı ile Harun Tan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Buradaki özel bir hastaneye giren Şallı, gazetecilerin Arda Turan için orada olduğunu öğrenince "Desenize güme gittik" dedi.
Daha sonra hastaneye doğru ilerleyen güzel sunucu, "Oğlunuz rahatsızlanmıştı, onun için mi buradasınız?" sorusu karşısında "Bir şeyler yaşadık ve atlattık. Şu an gayet iyi ve biz de iyiyiz'' dedi. Bu arada 7 yaşındaki Pars Tan'ın yaklaşık 2 aydır lenfoma teşhisiyle tedavi gördüğü ve sağlığının şimdi iyi olduğu öğrenildi.



Şallı, gazetecilerin soruları karşısında sinirlendi.

HALİL ÇİLİNGİR
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