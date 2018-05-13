Pars buluşması!

süredir eski evliliklerinden olanyakalandığı rahatsızlık nedeniyle sıkıntılı günler geçirenönceki güngörüntülendi. Buradaki özel bir hastaneye giren Şallı, gazetecileriniçin orada olduğunu öğrenincededi.sonra hastaneye doğru ilerleyen güzel sunucu,sorusu karşısında' dedi. Bu arada 7 yaşındaki Pars Tan'ın yaklaşık 2 aydır lenfoma teşhisiyle tedavi gördüğü ve sağlığının şimdi iyi olduğu öğrenildi.Şallı, gazetecilerin soruları karşısında sinirlendi.