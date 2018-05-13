Ünlü şarkıcı Hadise kendisine "Geçmişte beğenmemiştim. Sonradan açıldı Arap atı gibi' diyen Akın'a aynı gün "Uzaktan adamsın ama adamlıktan uzaksın. Kadının bu kadar şiddet gördüğü bir dönemde susamam diye" karşılık vermişti.
Ünlü şarkıcı Hadise kendisine "Geçmişte beğenmemiştim. Sonradan açıldı Arap atı gibi' diyen Akın'a aynı gün "Uzaktan adamsın ama adamlıktan uzaksın. Kadının bu kadar şiddet gördüğü bir dönemde susamam diye" karşılık vermişti.
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