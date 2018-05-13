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  1. Kızının ilk fotoğrafını böyle paylaştı!

ile arasındaki polemikte yeni perde!

Eski futbolcu ile arasındaki 'Arap atı' polemiği hız kesmeden devam ediyor.



Ünlü şarkıcı kendisine "Geçmişte beğenmemiştim. Sonradan açıldı Arap atı gibi' diyen Akın'a aynı gün "Uzaktan adamsın ama adamlıktan uzaksın. Kadının bu kadar şiddet gördüğü bir dönemde susamam diye" karşılık vermişti.

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  • 13 Mayıs 2018, Pazar 14:25
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