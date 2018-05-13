;
Yol Durumu
  1. 'Arap atı' polemiğinde yeni perde!

Yaylalar şarkısına klip çekti

Ünlü türkücü ve AK Parti İzmir milletvekilliği aday adayı olan , Afrin’deki askerlere destek vermek için Cumhurbaşkanı ’la birlikte gittiği ’da ‘Yaylalar’ türküsünü seslendirmişti. Bunun üzerine 7 yıl aradan sonra stüdyoya girerek ‘Yaylalar’ türküsünü okuyan Tatlıses, müzikseverlere büyük bir sürpriz yaptı.

İbrahim Tatlıses Yaylalar şarkısına klip çekti

Afrin'deki askerlere moral vermek için gittiği 'da 'Yaylalar' türküsünü seslendiren , 7 yıl aradan sonra stüdyoya girdi. İbrahim Tatlıses 'Yaylalar' türküsüne klip çekti.



Ünlü türkücü ve AK Parti İzmir milletvekilliği aday adayı olan İbrahim Tatlıses, Afrin'deki askerlere destek vermek için Cumhurbaşkanı 'la birlikte gittiği Hatay'da 'Yaylalar' türküsünü seslendirmişti. Ünlü sanatçının Hatay Sınır Karakolu'nda söylediği türkü sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Bunun üzerine 7 yıl aradan sonra stüdyoya girerek 'Yaylalar' türküsünü okuyan Tatlıses, müzikseverlere büyük bir sürpriz yaptı.

Poll Production by Polat Yağcı etiketi ile piyasaya çıkan Yaylalar'ın video klibi de izleyicilerle buluştu. İbrahim Tatlıses'in stüdyoda duygu dolu anlar yaşadığı okuma görüntülerinin de yer aldığı klip tüm müzik kanalları ve Poll Production YouTube kanalında yayınlanmaya başladı.

Etiketler: , ,
  • 13 Mayıs 2018, Pazar 23:17
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ