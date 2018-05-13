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Ümit Erdim kızının fotoğrafını bu mesajla paylaştı!

Geçen yıl mayıs ayında Seda Çınar ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Ümit Erdim,2 gün önce baba olmuştu. Oyuncu o anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Çift, kızlarının adını Ses koydu.

  • 13 Mayıs 2018, Pazar 13:27
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