Ümit Erdim kızının fotoğrafını bu mesajla paylaştı!

Ünlü oyuncu ve sunucu Ümit Erdim, geçen yıl Seda Çınar'la evlenmişti.
Çiftin Ses ismini verdikleri kızları, 2 gün önce dünyaya geldi.
Ümit Erdim, güzel haberi sosyal medya hesabından verdi:
"Dünyanın en güzel saniyesi bu fotoğraf karesi. Allah'ın mucizesine tanık olmak. İzahı yok"
Çiftin Ses ismini verdikleri kızları, 2 gün önce dünyaya geldi.
ÜMİT ERDİM SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Ümit Erdim, güzel haberi sosyal medya hesabından verdi:
"Dünyanın en güzel saniyesi bu fotoğraf karesi. Allah'ın mucizesine tanık olmak. İzahı yok"
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