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yenge ’da

Güzel yenge Hollywood’da
Eşi Wesley Sneijder'in 'da top koşturduğu sırada 'yenge' unvanını alan Yolanthe Cabau, dünyaca ünlü yıldızlarla yakın dostluğuyla biliniyor... yenge, önceki gün Hollywood starı Eva Longoria'nın yakında doğacak bebeği için düzenlediği 'baby shower' partisine katıldı. Cabau, Longoria ile de böyle poz verdi.
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