Güzel yenge Hollywood’da

Eşi Wesley Sneijder'in Galatasaray'da top koşturduğu sırada 'yenge' unvanını alan Yolanthe Cabau, dünyaca ünlü yıldızlarla yakın dostluğuyla biliniyor... Güzel yenge, önceki gün Hollywood starı Eva Longoria'nın yakında doğacak bebeği için düzenlediği 'baby shower' partisine katıldı. Cabau, Longoria ile de böyle poz verdi.
Etiketler: Wesley Sneijder , Yolanthe Cabau , Eva Longoria , Galatasaray , güzel , Hollywood
- 13 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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