Inna İstanbul konserinde sahneden yere düştü

Dünyaca ünlü şarkıcı Inna, İstanbul'da verdiği konser sırasında talihsiz bir kaza yaşadı.

Şarkısı ve dansıyla herkese eğlenceli dakikalar yaşattığı sırada kendisini yerde bulan güzel şarkıcı neye uğradığını şaşırdı. Kaza sonrasında dansçılar sahnedeki şova devam ederken, Inna aracına gitti.



Inna'nın düşme anları sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

