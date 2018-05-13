Aşka geldi!

Beşiktaş'ın çapkınlıklarıyla da sık sık gündem olan başkanı Fikret Orman, kural bozdu... Önceki gün koyu Beşiktaşlı Esra Erol'un Nişantaşı'ndaki yaş günü partisine katılan Orman, gecenin sürprizine imza attı. 50 yaşındaki başkan, partiye bir süredir adının birlikte anıldığı Özlem Kaymaz'la el ele katıldı. 1992 Türkiye Güzeli Kaymaz'la basın mensuplarının karşısına çıkan Fikret Orman, şaşırttı.
BU İLİŞKİ CİDDİ...
Sedef Orman'dan boşandıktan sonra adı birçok isimle anılan ancak eski eşinden sonra kimseyle yan yana görüntü vermeyen Beşiktaş Başkanı, böylece 44 yaşındaki Kaymaz'la ilişkisinin ciddiyetini de gözler önüne serdi. Parti çıkışı Özlem Kaymaz'la VIP minibüsüne binen Fikret Orman, gazetecilerin yeni ilişkisiyle ilgili sorularına ise gülümsemekle yetindi. Bu arada 3 çocuğunun babası olan 15 yıllık eşiyle 2012'de boşanan Özlem Kaymaz, ayrılığın ardından Hollanda'dan Türkiye'ye dönmüştü. 2015'te ise işadamı Yücel Özbek'le aşk yaşayan Kaymaz, birkaç ay önce ise Orman'la birlikte olmaya başladı... İkili, geçtiğimiz haftayı ise Orman'ın Bodrum'daki otelinde ve Göcek'te geçirdi.
50 yaşındaki Beşiktaş Başkanı, 1992'de evlendiği iki kızının annesi Sedef Hanım'la yollarını 2012 yılında ayırmıştı.
DOĞAN SAVAŞ
BU İLİŞKİ CİDDİ...
Sedef Orman'dan boşandıktan sonra adı birçok isimle anılan ancak eski eşinden sonra kimseyle yan yana görüntü vermeyen Beşiktaş Başkanı, böylece 44 yaşındaki Kaymaz'la ilişkisinin ciddiyetini de gözler önüne serdi. Parti çıkışı Özlem Kaymaz'la VIP minibüsüne binen Fikret Orman, gazetecilerin yeni ilişkisiyle ilgili sorularına ise gülümsemekle yetindi. Bu arada 3 çocuğunun babası olan 15 yıllık eşiyle 2012'de boşanan Özlem Kaymaz, ayrılığın ardından Hollanda'dan Türkiye'ye dönmüştü. 2015'te ise işadamı Yücel Özbek'le aşk yaşayan Kaymaz, birkaç ay önce ise Orman'la birlikte olmaya başladı... İkili, geçtiğimiz haftayı ise Orman'ın Bodrum'daki otelinde ve Göcek'te geçirdi.
50 yaşındaki Beşiktaş Başkanı, 1992'de evlendiği iki kızının annesi Sedef Hanım'la yollarını 2012 yılında ayırmıştı.
DOĞAN SAVAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.