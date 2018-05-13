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Aşka geldi!

Bir süredir adı ’la anılan , ezber bozdu. Boşandıktan sonra hiçbir aşkıyla basına poz vermeyen Başkanı, önceki akşam Nişantaşı’nda eski güzeliyle olan beraberliğini böyle ilan etti

Aşka geldi!
Beşiktaş'ın çapkınlıklarıyla da sık sık gündem olan başkanı Fikret Orman, kural bozdu... Önceki gün koyu Beşiktaşlı Esra Erol'un Nişantaşı'ndaki yaş günü partisine katılan Orman, gecenin sürprizine imza attı. 50 yaşındaki başkan, partiye bir süredir adının birlikte anıldığı Özlem Kaymaz'la el ele katıldı. 1992 Türkiye Güzeli Kaymaz'la basın mensuplarının karşısına çıkan , şaşırttı.

BU İLİŞKİ CİDDİ...
Sedef Orman'dan boşandıktan sonra adı birçok isimle anılan ancak eski eşinden sonra kimseyle yan yana görüntü vermeyen Başkanı, böylece 44 yaşındaki Kaymaz'la ilişkisinin ciddiyetini de gözler önüne serdi. Parti çıkışı 'la VIP minibüsüne binen Fikret Orman, gazetecilerin yeni ilgili sorularına ise gülümsemekle yetindi. Bu arada 3 çocuğunun babası olan 15 yıllık eşiyle 2012'de boşanan Özlem Kaymaz, ayrılığın ardından 'dan 'ye dönmüştü. 2015'te ise işadamı Yücel Özbek'le aşk yaşayan Kaymaz, birkaç ay önce ise Orman'la birlikte olmaya başladı... İkili, geçtiğimiz haftayı ise Orman'ın Bodrum'daki otelinde ve Göcek'te geçirdi.



50 yaşındaki Beşiktaş Başkanı, 1992'de evlendiği iki kızının annesi Sedef Hanım'la yollarını 2012 yılında ayırmıştı.

DOĞAN SAVAŞ
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