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'ye linç kampanyası

, Kandıramazsın Beni şarkısının ’nin seçim şarkısı olmasına “Hayır” dedi. CHP’liler, Tilbe’yi sosyal medyada ağır eleştiri ve hakaretlerle linç etti

Yıldız Tilbeye linç kampanyası

İKİNCİ KEZ RED YEDİLER

Bir klasiği! Daha önce seçimde kullanmak için Bana Bir Masal Anlat Baba şarkısını isteyip alamayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şarkının sahibine "Ona sanatçı demiyorum" diye hakaret etmişti. CHP'liler bu kez de seçimde kullanmak için istedikleri Kandıramazsın Beni şarkısını vermeyen 'yi linç etti.

HEDEF TAHTASI YAPTILAR

CHP'liler, sosyal medyada ağza alınmayacak hakaretler edip Tilbe'yi hedef tahtası yaptı. Tilbe, kendisine yönelik ağır hakaretler karşısında şu açıklamayı yaptı: "Allah memleketimiz için hayırlısını nasip etsin. Ülkemize huzur, birlik versin rabbim. Şarkılarımın siyasi amaçla kullanılmasına karşıyım."

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  • 11 Mayıs 2018, Cuma 03:00
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