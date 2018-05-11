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Serenay Sarıkaya Cannes Film Festivali'nin ilgi odağı oldu

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Fransa'da düzenlenen 71. Uluslararası Cannes Film Festivali'ne, Magnum Türkiye'nin onur konuğu olarak katıldı. Oyuncu, derin dekoltesiyle festivalin ilgi odağı haline geldi.



Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Fransa'da düzenlenen 71. Uluslararası Cannes Film Festivali'ne, Magnum Türkiye'nin onur konuğu olarak katıldı. Oyuncu, derin dekoltesiyle festivalin ilgi odağı haline geldi.

  • 11 Mayıs 2018, Cuma 14:35
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