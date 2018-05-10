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kullanmayı bıraktı! Sebebi ’ye ait bir seks kaseti

Tartışmalı ve hatta suç sayılan bir paylaşımını kaldıran ’a kızan , sosyal ağı kullanmayı bıraktığını açıkladı. Sahne ismi 50 Cent olarak bilinen III’ün Instagram’ı terk etmesine sebep olan içerik, sanatçı ’ye ait bir seks kasetiydi. Mari geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasında "Yakın zamanda gizliliğim güvendiğim bir kişi tarafından ihlal edildi. İntikam pornografisi California’da bir suçtur ve hakkımı mahkemede arayacağım.” demişti

50 Cent Instagram kullanmayı bıraktı
Ünlü rap sanatçısı 'in kullandığı günler geride kaldı. Instagram'da 18 milyon takipçisi bulunan 50 Cent, Instagram'ın kendisine bilgilendirme yapmadan paylaşımlarını kaldırdığını ve bu nedenle Twitter'a geri döneceğini söyledi.

HotNewHipHop.com isimli web sitesine göre, sahne ismi 50 Cent olarak bilinen III'ün Instagram'ı terk etmesine sebep olan içerik, sanatçı 'ye ait bir seks kasetiydi.

Mari geçtiğimiz gün konuyla ilgili Instagram hesabından yaptığı açıklamasında, "Yakın zamanda gizliliğim güvendiğim bir kişi tarafından ihlal edildi. Güvenilmez olduğunu kanıtlayan bu insan, özel kalması gereken bazı anların kaydını yayınladı. İntikam pornografisi California'da bir suçtur ve hakkımı mahkemede arayacağım." dedi.
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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe 12:37
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