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  1. Serenay Sarıkaya Cannes Film Festivali'nin ilgi odağı oldu

'den 'a çok sert yanıt!



Şarkıcı eski futbolcu 'ın 'Hadise eskiden çirkindi, beğenmemiştim. Sonradan Arap atı gibi açıldı' sözlerine yanıt verdi.

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  • 11 Mayıs 2018, Cuma 16:55
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