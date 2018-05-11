Şarkıcı Hadise eski futbolcu Serhat Akın'ın 'Hadise eskiden çirkindi, beğenmemiştim. Sonradan Arap atı gibi açıldı' sözlerine yanıt verdi.
Hadise'den Serhat Akın'a çok sert yanıt!
Etiketler: Hadise , Serhat Akın
Şarkıcı Hadise eski futbolcu Serhat Akın'ın 'Hadise eskiden çirkindi, beğenmemiştim. Sonradan Arap atı gibi açıldı' sözlerine yanıt verdi.
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