Reklam filmi için 'Geç Olmadan' isimli bir şarkı yazan Boz, etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ünlü şarkıcı, Aslı Enver ile ayrılığıyla ilgili sorulara şu yanıtı verdi: "Şu sıralar işime odaklandım. Albüm çıkarmaya hazırlanıyorum ve bir de sinema projem var. İleride arabesk albümü de yapacağım. Hayat devam ediyor."

2.5 yıldır birlikte olduğu Enver'den ayrıldıktan sonra zor günler geçirdiği ve moral olsun diye yeni bir otomobil aldığı konuşulan Boz, konuyla ilgili şu yorumu yaptı: "Hayatımda her zaman spor arabalar oldu. Arabayı sevdiğim için aldım, başka bir sebebi yok."