Çirkin Hadise!

Eski Milli futbolcu Serhat Akın'dan popçu Hadise'ye olay sözler… Sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında hayranlarının sorularını yanıtlayan Akın, seksi popçu ile ilgili gelen bir soru üzerine büyük tepki çeken açıklamalarda bulundu.
(İkili, 2006'da yaşadıkları Belçika'da bu pozu vermişti.)
'ALLAH BENİ KAHRETMESİN'
36 yaşındaki eski futbolcu, bir takipçisinin "Hadise'yle birlikte oyun oynar mısın?" şeklindeki sorusuna verdiği yanıtla kantarın topuzunu kaçırdı. Akın, çok sayıda kişinin tepkisini çeken şu açıklamayı yaptı: "Hadise'yi eskiden tanıyorum. Ben, o zaman Anderlecht'te oynuyordum. Evli değildim, gençtim. O dönem yeni popüler oluyordum. Hadise de yeni yeni duyuluyordu. Hadise o zaman küt saçlı ve çirkindi. Onu hiç beğenmemiştim. Allah beni kahretmesin. Arap atı gibi sonradan açıldı." Akın'ın 32 yaşındaki seksi popçu için sarf ettiği bu sözler, sosyal medyaya damga vurdu. Eski futbolcuya "Çirkin olan Hadise değil, senin uslübun" yorumu yapıldı.
(İkili, 2006'da yaşadıkları Belçika'da bu pozu vermişti.)
'ALLAH BENİ KAHRETMESİN'
36 yaşındaki eski futbolcu, bir takipçisinin "Hadise'yle birlikte oyun oynar mısın?" şeklindeki sorusuna verdiği yanıtla kantarın topuzunu kaçırdı. Akın, çok sayıda kişinin tepkisini çeken şu açıklamayı yaptı: "Hadise'yi eskiden tanıyorum. Ben, o zaman Anderlecht'te oynuyordum. Evli değildim, gençtim. O dönem yeni popüler oluyordum. Hadise de yeni yeni duyuluyordu. Hadise o zaman küt saçlı ve çirkindi. Onu hiç beğenmemiştim. Allah beni kahretmesin. Arap atı gibi sonradan açıldı." Akın'ın 32 yaşındaki seksi popçu için sarf ettiği bu sözler, sosyal medyaya damga vurdu. Eski futbolcuya "Çirkin olan Hadise değil, senin uslübun" yorumu yapıldı.
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