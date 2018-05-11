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Çirkin !

Eski futbolcu ’dan için sınır aşan espri! Ünlü popçu hakkında ‘Onunla tanıştığımda çirkindi. Beğenmemiştim. Arap atı gibi sonradan açıldı’ diyen Akın’a ‘Asıl çirkin olan senin esprin’ eleştirileri yağdı!

Çirkin Hadise!
Eski Milli futbolcu Serhat Akın'dan popçu Hadise'ye olay sözler… üzerinden yaptığı canlı yayında hayranlarının sorularını yanıtlayan Akın, seksi popçu ile ilgili gelen bir soru üzerine büyük tepki çeken açıklamalarda bulundu.



(İkili, 2006'da yaşadıkları 'da bu pozu vermişti.)

'ALLAH BENİ KAHRETMESİN'
36 yaşındaki eski futbolcu, bir takipçisinin "Hadise'yle birlikte oyun oynar mısın?" şeklindeki sorusuna verdiği yanıtla kantarın topuzunu kaçırdı. Akın, çok sayıda kişinin tepkisini çeken şu açıklamayı yaptı: "Hadise'yi eskiden tanıyorum. Ben, o zaman Anderlecht'te oynuyordum. Evli değildim, gençtim. O dönem yeni popüler oluyordum. Hadise de yeni yeni duyuluyordu. Hadise o zaman küt saçlı ve çirkindi. Onu hiç beğenmemiştim. Allah beni kahretmesin. Arap atı gibi sonradan açıldı." Akın'ın 32 yaşındaki seksi popçu için sarf ettiği bu sözler, sosyal medyaya damga vurdu. Eski futbolcuya "Çirkin olan Hadise değil, senin uslübun" yorumu yapıldı.
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