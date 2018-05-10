Ebru Akel, Işın Karaca ve Özgün'den anlamlı buluşma. Üç ünlü isim, önceki gün Migros ve P&G Türkiye'nin desteğiyle hayata geçen 'Minik Sporcular' projesiyle sporla tanışan çocuklarla bir araya geldi. Ünlü isimler, özel eğitim gereksinimi olan miniklerle bol bol oyun oynadı.
Alkışlık poz
Etiketler: ebru akel , ışın karaca
- 10 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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