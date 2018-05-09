Turkuvaz gecesi

Önceki akşam Swissôtel the Bosphorus'taki Zer 5. Altın Palmiye Ödül Töreni'ne Turkuvaz Medya damga vurdu. Gecede Turkuvaz Medya, 6 ödüle layık görüldü. atv'nin dizisi 'Aşk ve Mavi'; 'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu', 'Yılın Drama Dizisi' ve 'Yılın Yapımcısı' olmak üzere 3 ödül aldı.
ATV Ana Haber'i yıllardır başarılı şekilde sunan Cem Öğretir, 'Yılın Erkek Haber Sunucusu'; Fotomaç, 'Yılın Spor Gazetesi' ve Sabah gazetesinin Günaydın eki de 'Yılın Magazin Gazetesi' ödülüne layık görüldü. Bu ödüller, Turkuvaz Medya'nın başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.
Başarılı spiker Cem Öğretir, 'Yılın Erkek Haber Sunucusu' ödülünü aldı.
'Yılın Spor Gazetesi' ödülünü Fotomaç gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan teslim aldı.
'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu' seçilen Burcu Kıratlı, güzelliğiyle büyüledi.
ATV Ana Haber'i yıllardır başarılı şekilde sunan Cem Öğretir, 'Yılın Erkek Haber Sunucusu'; Fotomaç, 'Yılın Spor Gazetesi' ve Sabah gazetesinin Günaydın eki de 'Yılın Magazin Gazetesi' ödülüne layık görüldü. Bu ödüller, Turkuvaz Medya'nın başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.
Başarılı spiker Cem Öğretir, 'Yılın Erkek Haber Sunucusu' ödülünü aldı.
'Yılın Spor Gazetesi' ödülünü Fotomaç gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan teslim aldı.
'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu' seçilen Burcu Kıratlı, güzelliğiyle büyüledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.