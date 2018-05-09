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Turkuvaz gecesi

Turkuvaz gecesi
Önceki akşam Swissôtel the Bosphorus'taki Zer 5. Altın Palmiye Ödül Töreni'ne Turkuvaz Medya damga vurdu. Gecede Turkuvaz Medya, 6 ödüle layık görüldü. 'nin dizisi 'Aşk ve Mavi'; 'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu', 'Yılın Drama Dizisi' ve 'Yılın Yapımcısı' olmak üzere 3 aldı.
ATV Ana Haber'i yıllardır başarılı şekilde sunan Cem Öğretir, 'Yılın Erkek Haber Sunucusu'; , 'Yılın Spor Gazetesi' ve Sabah gazetesinin Günaydın eki de 'Yılın Magazin Gazetesi' ödülüne layık görüldü. Bu ödüller, 'nın başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.



Başarılı spiker , 'Yılın Erkek Haber Sunucusu' ödülünü aldı.



'Yılın Spor Gazetesi' ödülünü Fotomaç gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan teslim aldı.



'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu' seçilen , güzelliğiyle büyüledi.
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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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