TRT 1 ekranlarında her çarşamba akşamı nefes kesen gelişmelerle izleyici kitlesini ağırlayan Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. İzleyici kitlesi, profesyonel oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın baş rolünü üstlendiği Diriliş Ertuğrul dizisinden ayrılmasının akabinde yeni baş rol oyuncu olarak hangi ismin yerine geleceği konusunda sabırsızlık içerisinde bekleyişe koyulmuştu.
Yüksek izlenme oranlarıyla elde ettiği başarısını her geçen gün katlayarak artıran Diriliş Ertuğrul dizisiyle ilgili yepyeni müjde verilerek baş rol oyuncusunun kim olacağı kesinlik kazandı. Oyuncu kadrosu seçimlerinin gizlilik içerisinde gerçekleştirildiği dizinin yeni baş rol oyuncusu olarak güzel ve yetenekli oyuncu Oya Unustası seçildi. Aktarılan bu gelişmenin hemen arkasından Oya Unustası'nın kim olduğu, hayatı, eğitimi ve kariyerine dair detaylar merak edilerek araştırmalara yoğunluk kazandırıldı. Peki, pek çok hatrı sayılır film ve dizi projesinde kendini gösteren Oya Unustası kimdir? Sempatik kişiliği ile geniş kitleler tarafından sevilen isim Oya Unustası aslen nereli ve kaç yaşındadır?
OYA UNUSTASI KİMDİR? DETAYLI HAYATI...
Güzel ve başarılı oyuncu Oya Unustası, 1988 tarihinde İstanbul Kadıköy'de hayata gözlerini açtı. İki ablası, bir abisi olan Oya Unustası, üniversite eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın Flüt bölümü'nde tamamlayarak mezun oldu. Oyunculuk ve sahne sanatları alanında Ayla Algan'dan eğitim gören Oya Unustası, aslen İzmir Buca'lıdır. Baba tarafı Bulgaristan göçmeni, anne tarafı ise Selanik göçmeni olan Oya Unustası, 173 cm boyunda ve 50 kilo ağırlığındadır. 2013 tarihinde sunuculuğunu Ceyda Düvenci ve Murat Yıldırım'ın gerçekleştirdiği, Rüveyda Öksüz'ün birinci olduğu Miss Turkey Güzellik yarışmasında ilk 20'ye giren finalistlerden oldu.
2015 yılında Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Kalbim Ege'de Kaldı adlı dizisde Alper Saldıran (Mustafa) ile birlikte Zeliş rolünde baş rol üstlenmiştir. 2014 yılında ATV ekranlarında yayınlanan "Beyaz Karanfil" adlı dizide Nergis rolünü canlandırmıştır. Bu dizide Kenan Çoban (Zülfü), Hakan Boyav, Ali Sürmeli (Osman), Okan Turan, Çağlar Ertuğrul (Başar) ve Chloe Loughnan (Berrak) gibi usta isimlerle baş rol üstlenmiştir. 2018 tarihinde ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan "Masum Değiliz" adlı dizide Ceyda karakterini canlandırdı. Yine bu dizide Uraz Kaygılaroğlu, Damla Sönmez, Aras Aydın, Ushan Çakır, Oya Unustası ve Sercan Badur ile birlikte rol aldı.
OYA UNUSTASI'NIN YER ALDIĞI FİLM VE DİZİLER
2018 - Masum Değiliz (Ceyda Koruhan) (TV Dizisi)
2015 - Kalbim Ege'de Kaldı (Zeliş Gıpgıp) (TV Dizisi)
2014 - Beyaz Karanfil (Nergis) (TV Dizisi)
2013 - Sevdaluk (Gülben Gedik) (TV Dizisi)
2011 - İzmir Çetesi (Duru) (TV Dizisi)
2010 - Kaybedenler Kulübü (Bardaki Kız)(Sinema Filmi)
Yüksek izlenme oranlarıyla elde ettiği başarısını her geçen gün katlayarak artıran Diriliş Ertuğrul dizisiyle ilgili yepyeni müjde verilerek baş rol oyuncusunun kim olacağı kesinlik kazandı. Oyuncu kadrosu seçimlerinin gizlilik içerisinde gerçekleştirildiği dizinin yeni baş rol oyuncusu olarak güzel ve yetenekli oyuncu Oya Unustası seçildi. Aktarılan bu gelişmenin hemen arkasından Oya Unustası'nın kim olduğu, hayatı, eğitimi ve kariyerine dair detaylar merak edilerek araştırmalara yoğunluk kazandırıldı. Peki, pek çok hatrı sayılır film ve dizi projesinde kendini gösteren Oya Unustası kimdir? Sempatik kişiliği ile geniş kitleler tarafından sevilen isim Oya Unustası aslen nereli ve kaç yaşındadır?
OYA UNUSTASI KİMDİR? DETAYLI HAYATI...
Güzel ve başarılı oyuncu Oya Unustası, 1988 tarihinde İstanbul Kadıköy'de hayata gözlerini açtı. İki ablası, bir abisi olan Oya Unustası, üniversite eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın Flüt bölümü'nde tamamlayarak mezun oldu. Oyunculuk ve sahne sanatları alanında Ayla Algan'dan eğitim gören Oya Unustası, aslen İzmir Buca'lıdır. Baba tarafı Bulgaristan göçmeni, anne tarafı ise Selanik göçmeni olan Oya Unustası, 173 cm boyunda ve 50 kilo ağırlığındadır. 2013 tarihinde sunuculuğunu Ceyda Düvenci ve Murat Yıldırım'ın gerçekleştirdiği, Rüveyda Öksüz'ün birinci olduğu Miss Turkey Güzellik yarışmasında ilk 20'ye giren finalistlerden oldu.
2015 yılında Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Kalbim Ege'de Kaldı adlı dizisde Alper Saldıran (Mustafa) ile birlikte Zeliş rolünde baş rol üstlenmiştir. 2014 yılında ATV ekranlarında yayınlanan "Beyaz Karanfil" adlı dizide Nergis rolünü canlandırmıştır. Bu dizide Kenan Çoban (Zülfü), Hakan Boyav, Ali Sürmeli (Osman), Okan Turan, Çağlar Ertuğrul (Başar) ve Chloe Loughnan (Berrak) gibi usta isimlerle baş rol üstlenmiştir. 2018 tarihinde ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan "Masum Değiliz" adlı dizide Ceyda karakterini canlandırdı. Yine bu dizide Uraz Kaygılaroğlu, Damla Sönmez, Aras Aydın, Ushan Çakır, Oya Unustası ve Sercan Badur ile birlikte rol aldı.
OYA UNUSTASI'NIN YER ALDIĞI FİLM VE DİZİLER
2018 - Masum Değiliz (Ceyda Koruhan) (TV Dizisi)
2015 - Kalbim Ege'de Kaldı (Zeliş Gıpgıp) (TV Dizisi)
2014 - Beyaz Karanfil (Nergis) (TV Dizisi)
2013 - Sevdaluk (Gülben Gedik) (TV Dizisi)
2011 - İzmir Çetesi (Duru) (TV Dizisi)
2010 - Kaybedenler Kulübü (Bardaki Kız)(Sinema Filmi)
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