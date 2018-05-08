Son dönemlerde 'Selfi' filmi ile gündeme gelen Hülya Avşar, dedesi İlhan Bardakçı'nın Atatürk'ün arkadaşlarından biri olduğunu iddia etti
Hülya Avşar: Atatürk dedemin arkadaşıydı
Hülya Avşar, dedesi İlhan Bardakçı'nın Atatürk'ün yakın arkadaşlarından biri olduğunu iddia etti.
Etiketler: Hülya Avşar , İlhan Bardakçı
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