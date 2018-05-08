;
Yol Durumu
  1. Edis'ten jet kazasında ölen arkadaşına şarkı!

: Atatürk dedemin arkadaşıydı

, dedesi 'nın Atatürk'ün yakın arkadaşlarından biri olduğunu iddia etti.



Son dönemlerde 'Selfi' filmi ile gündeme gelen , dedesi 'nın Atatürk'ün arkadaşlarından biri olduğunu iddia etti

Etiketler: ,
  • 08 Mayıs 2018, Salı 13:42
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar