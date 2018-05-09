Usta oyuncu Cihan Ünal, önceki gün ilk torunu Kayla'nın doğum günü sevincini yaşadı. Kızı Irmak Ünal'ın hazırladığı yaş günü partisine katılan 72 yaşındaki oyuncu, 7 yaşına giren torunuyla çektirdiği kareyi "Sana öğretecek ve senden öğreneceğim binlerce anımız olması dileğiyle" notuyla paylaştı.
Torun dileği!
Etiketler: cihan ünal , Irmak Ünal , torun
- 09 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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