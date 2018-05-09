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Ajda Pekkan’dan ‘Rencide oluyorum’ şikayeti

Süperstar Ajda Pekkan, kendisinden 22 yaş küçük eski aşkı Bülent Çavuşoğlu'na iki yıl aradan sonra geri dönmüştü. Çavuşoğlu, Ajda Pekkan'ın İstanbul-Bahçeköy'deki 30 milyon liralık villasına yerleşmişti.

  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 04:08
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