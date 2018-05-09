Aşkın ilk pozu

Kaçak aşıklar, ortaya çıktı. Geçtiğimiz ay objektiflere yakalanınca panikleyen Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, önceki akşam bir davette ilişkiyi ilan etti. Boşandıktan 5 ay sonra kendisinden 16 yaş küçük Bayat'la yeni bir aşka yelken açan Elçin, soruları yanıtsız bırakırken güzel oyuncunun mutluluğu yüzüne yansımıştı.
Doğan SAVAŞ
Doğan SAVAŞ
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