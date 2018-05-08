Shakira Türkiye’ye geliyor

Geçtiğimiz yıl ses tellerindeki kanama nedeniyle El Dorado turnesini ileri bir tarihe erteleyen Kolombiyalı şarkıcı Sharika'nın Türk hayranlarına müjde! Ünlü sanatçı, Türkiye'yi de dünya turnesi kapsamına aldı. 12 Grammy ödüllü şarkıcı Shakira, 'El Dorado' adlı dünya turnesi kapsamında 11 Temmuz 2018'de İstanbul'da sahne alarak Türk hayranlarına unutmayacakları anlar sunacak. Daha önce 2002 ve 2016'da da İstanbul'da muhteşem bir müzik ziyafeti sunan Kolombiyalı şarkıcının yeniden Türkiye'ye geleceği haberi sosyal medyada hızla yayıldı. 41 yaşındaki yıldıza Türk hayranları "Konser tarihini iple çekiyoruz" diye mesajlar yağdırdı.
- 08 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.