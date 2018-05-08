Bodrum sürprizi

Bu yaz Bodrum'a yıldız yağacak... Geçtiğimiz günlerde İngiliz model Kate Moss'un detoks kampına girdiği Bodrum'a önümüzdeki aylarda da Hollywood'un ünlü çifti Catherine Zeta-Jones ile eşi Michael Douglas gelecek. 2006 yılında vefat eden müzik dünyasının efsane ismi yapımcı Ahmet Ertegün'ün eşi Mica Ertegün, yakın dostları olan ikiliyi Jones'un doğum günü için Bodrum'daki evine davet etti. Mica Ertegün, 26 Eylül'de 48 yaşına girecek olan Catherine Zeta-Jones'un doğum gününü merhum eşinden kalan Bodrum'daki villasında kutlamak için de kolları sıvadı.
Milyon dolarlık villada dünyaca ünlü iki yıldızı ağırlayacak olan Ertegün, doğum günü partisi için de kesenin ağzını açtı. Misafirlerine Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini sunmayı planlayan Mica Ertegün, ikiliyi lüks yatıyla Ege'de mavi tura çıkarmayı da planlıyor. Ahmet Ertegün'ün hayattayken Sting'den Dustin Hoffman'a kadar pek çok ünlüyü ağırladığı villada Mica Hanım, Catherine Zeta- Jones'un doğum günü şerefine de 'Türk gecesi' düzenleyecek. Ertegün, doğum günü sürpriziyle daha önce de birçok kez ülkemize gelen ünlü çifti mest edecek.
Ertegün'ün "Asla satmam" dediği villa, Bodrum'un merkezinde bulunuyor.
Mica Ertegün'ün tasarladığı villa, en az 13 milyon euro değerinde...
Turgut Cansever'in iki kanatlı tarihi Salih Efendi Konağı'nı koruyarak evi yeniden inşa eden Ahmet ve Mica Ertegün, bu villayla 1980 yılında Ağa Han Ödülü'ne layık görülmüştü.
Milyon dolarlık villada dünyaca ünlü iki yıldızı ağırlayacak olan Ertegün, doğum günü partisi için de kesenin ağzını açtı. Misafirlerine Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini sunmayı planlayan Mica Ertegün, ikiliyi lüks yatıyla Ege'de mavi tura çıkarmayı da planlıyor. Ahmet Ertegün'ün hayattayken Sting'den Dustin Hoffman'a kadar pek çok ünlüyü ağırladığı villada Mica Hanım, Catherine Zeta- Jones'un doğum günü şerefine de 'Türk gecesi' düzenleyecek. Ertegün, doğum günü sürpriziyle daha önce de birçok kez ülkemize gelen ünlü çifti mest edecek.
Ertegün'ün "Asla satmam" dediği villa, Bodrum'un merkezinde bulunuyor.
Mica Ertegün'ün tasarladığı villa, en az 13 milyon euro değerinde...
Turgut Cansever'in iki kanatlı tarihi Salih Efendi Konağı'nı koruyarak evi yeniden inşa eden Ahmet ve Mica Ertegün, bu villayla 1980 yılında Ağa Han Ödülü'ne layık görülmüştü.
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