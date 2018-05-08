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Mansız yeşil sahalarda

Mansız yeşil sahalarda
Yıllarca futboluyla adından söz ettiren eski futbolcu İlhan Mansız, önceki gün için yeşil sahalardaydı… Mansız, Kemer Country Club'daki Big Boyz Festival'de golfteki hünerlerini sergiledi. İki yıldır golfle uğraşan Mansız, başarılı atışlarıyla takdir topladı. 'deki festivalin son gününde ise Fatma Turgut sahne alarak golf tutkunlarını coşturdu.

Doğan SAVAŞ
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