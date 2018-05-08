Mansız yeşil sahalarda

Yıllarca futboluyla adından söz ettiren eski futbolcu İlhan Mansız, önceki gün golf için yeşil sahalardaydı… Mansız, Kemer Country Club'daki Big Boyz Festival'de golfteki hünerlerini sergiledi. İki yıldır golfle uğraşan Mansız, başarılı atışlarıyla takdir topladı. Kemer Country Club'deki festivalin son gününde ise Fatma Turgut sahne alarak golf tutkunlarını coşturdu.
Doğan SAVAŞ
Doğan SAVAŞ
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