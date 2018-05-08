



11 Mart'ta İran'da düşen jette hayatını kaybeden tasarımcı Burcu Gündoğar Urfalı'nın görüntüsü albüm tanıtım esnasında barkovizyona geldi. Burcu Gündoğar Urfalı'nın yakın arkadaşı olduğu ortaya çıkan Edis 'Dur Be' adlı şarkısını ona ithaf etti.