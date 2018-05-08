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şarkısını jet kazasında ölen ’ya ithaf etti



11 Mart'ta İran'da düşen jette hayatını kaybeden tasarımcı 'nın görüntüsü albüm tanıtım esnasında barkovizyona geldi. Burcu Gündoğar Urfalı'nın yakın arkadaşı olduğu ortaya çıkan 'Dur Be' adlı şarkısını ona ithaf etti.

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  • 08 Mayıs 2018, Salı 12:12
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