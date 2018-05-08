11 Mart'ta İran'da düşen jette hayatını kaybeden tasarımcı Burcu Gündoğar Urfalı'nın görüntüsü albüm tanıtım esnasında barkovizyona geldi. Burcu Gündoğar Urfalı'nın yakın arkadaşı olduğu ortaya çıkan Edis 'Dur Be' adlı şarkısını ona ithaf etti.
Edis şarkısını jet kazasında ölen Burcu Gündoğar Urfalı’ya ithaf etti
Etiketler: Burcu Gündoğar Urfalı , Edis
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