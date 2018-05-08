Burcu'yu andı

Önceki akşam Zorlu PSM'de konser veren Edis'in özel misafirleri vardı. Geçtiğimiz aylarda Mina Başaran'ın bekarlığa veda partisi dönüşü jet kazasında hayatını kaybeden Burcu Gündoğar Urfalı'nın eşi ve ailesi de konserdeydi. Merhum dostunun fotoğraflarını barkovizyonda gören popçu, gözyaşlarına hakim olamadı. Edis, Urfalı için 'Dur De' şarkısını okudu.
Edis, şarkıyı merhum dostuna ithafen söylerken duygu seline kapıldı.
Edis, şarkıyı merhum dostuna ithafen söylerken duygu seline kapıldı.
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