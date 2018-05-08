;
Yol Durumu
  1. Seçkin ikili yakınlaştı
  2. 007 Özge Bond

Burcu'yu andı

Burcuyu andı
Önceki akşam Zorlu PSM'de konser veren Edis'in özel misafirleri vardı. Geçtiğimiz aylarda Mina Başaran'ın bekarlığa veda partisi dönüşü jet kazasında hayatını kaybeden Burcu Gündoğar Urfalı'nın eşi ve ailesi de konserdeydi. Merhum dostunun fotoğraflarını barkovizyonda gören popçu, gözyaşlarına hakim olamadı. Edis, Urfalı için 'Dur De' şarkısını okudu.



, şarkıyı merhum dostuna ithafen söylerken duygu seline kapıldı.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar