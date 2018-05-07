Hacker'ın, Hilton'un hesaplarını kırarak 100 bini aşkın dolarını ele geçirdiği bildirildi.

KREDİ KARTLARINI KULLANDI

Bilgisayar korsanın, 2015'te yeni yıl partisi için Hollywood Roosevelt Hotel'de oda rezervasyonu yaptırırken Hilton'un kredi kartlarındaki verileri kullandı. Olayı soruşturan yetkililerin verdiği bilgiye göre bilgisayar korsanı sadece o gece yaklaşık 40 bin dolar harcadı.

Paris Hilton'un babası Richard Hilton ve kız kardeşi Nicky'i de hedef alan korsan sadece bununla kalmadı. Hacker, Hilton'un yardımcılarından birine e-posta gönderdi. Yazdığı e-postada hesabına 80 bin dolar aktarılmasını istedi.

HACKER İTİRAF ETTİ

Yakalanan siber korsan her şeyi itiraf etti. Saldırgan, 57 ay hapis ve yaklaşık olarak 318 bin dolar para cezası alabilir.