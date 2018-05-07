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Serbest hırka

Kraliyet Ailesi’nde torun sevinci yaşandı. ’in ablası ’in hırkasıyla çekilen fotoğrafları, basınında yer aldı. Herkes “Tutumlu aile” yorumlarını yaptı

Serbest hırka
İngiltere'de küçük Arthur Charles heyecanı yaşanırken, "bir lokma, bir hırka" misali tutumluluk mesajı verildi. Veliaht prensi William'ın yeni doğan üçüncü çocuğu Prens Louis, ablası Prenses Charlotte tarafından öpülürken çekilen ilk fotoğrafı, İngiliz medyasında yayımlandı. 3 yaşını dolduran Charlotte'un doğum günü olan 2 Mayıs'ta anneleri tarafından çekilen fotoğraflar, basınında yer aldı. 23 Nisan'da dünyaya gelen Prens Louis'in tek başına çekildiği ı ise 26 Nisan'da yayımlanmıştı. İki kardeşin en i olan 4 yaşındaki 'un, Prenses Charlotte ile 2015'te çektirdiği benzer bir fotoğrafı bulunuyor. Ancak bu fotoğraflarda bir detay gözlerden kaçmadı. Türkiye'de de olduğu gibi, büyük ağabey ve ablaların bebeklik giysilerinin atılmayıp, küçük kardeşlere giydirilmiş olmasıydı. Bu geleneğin, 'de de olduğu ortaya çıktı. Prenses Charlotte'ın ağabeyi Prens George'un hırkasını giydiği, kendi hırkasının ise küçük prens Louis'e giydirildiği dikkat çekti.


4 yaşındaki Prens George, artık küçük gelen hırkasını kardeşi 'e verdi. Cambridge Düşesi Kate Middleton, i, prenses ablasının kucağında fotoğrafladı. Bu mutlu anı, hemen yayınladı.


Prens George, 3 yıl önce kardeşi Charlotte ile böyle poz verdi.
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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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