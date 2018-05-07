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'dan kaslı şov!

Geçtiğimiz günlerde Defne Samyeli'yi evinde ağırlayan 'ın son halini görenler gözlerine inanamıyor.

Cem Yılmazdan kaslı şov!

Son dönemlerde Defne Samyeli ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen 'ın sosyal medya hesabından paylaştığı video takipçilerini şaşkına uğrattı.

SPOR SALONUNDAN KAS ŞOVU YAPTI
Geçtiğimiz yaz fazla kiloları ile magazin sayfalarını süsleyen Cem Yılmaz, sıkı bir diyete başlamış ve verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Kilo vermekle yetinmeyen ünlü komedyen, salonundan paylaştığı videoda adeta kas şovu yaptı.

"NUSRET'E DÖNDÜN İYİCE"
Kısa sürede 150 bine yakın izlenen videonun altına "Nusret'e döndün iyice" şeklinde yorumlar yapıldı.

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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 17:18
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