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'un nişanlısı kesenin ağzını açtı

ile nişanlısı Pazartesi günü saat 14.00’te Türk Başkonsolosluğu’nda evlenecek. Burcu Esmersoy ile nişanlısı Berk Suyabatmaz nikah için gün sayıyor. Çift 2 Mayıs Çarşamba günü Miami-Brickell’da 1 oda 1 salon daire satın aldı. Dairenin fiyatı 350 bin dolar (yaklaşık 1.5 milyon lira) Ön anlaşmayı imzalayıp toplam ücretin yüzde 30’unu ödeyen Berk Suyabatmaz tapunun müstakbel eşinin üzerine yapılmasını istedi.

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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 12:35
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