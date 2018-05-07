Burcu Esmersoy ile nişanlısı Berk Suyabatmaz14 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’te New York Türk Başkonsolosluğu’nda evlenecek. Burcu Esmersoy ile nişanlısı Berk Suyabatmaz nikah için gün sayıyor. Çift 2 Mayıs Çarşamba günü Miami-Brickell’da 1 oda 1 salon daire satın aldı. Dairenin fiyatı 350 bin dolar (yaklaşık 1.5 milyon lira) Ön anlaşmayı imzalayıp toplam ücretin yüzde 30’unu ödeyen Berk Suyabatmaz tapunun müstakbel eşinin üzerine yapılmasını istedi.
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