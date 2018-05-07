Metin Hara: Adriana sen favorimsin

Metin Hara, sevgilisi Adriana Lima'ya olan aşkını bir kez daha Instagram hesabından paylaştı.
YİNE AŞKINI HAYKIRDI
Hara, dünyaca ünlü top model Adriana Lima'nın çarpışan arabalarda çekildiği kareyi Instagram sayfasında yayınladı. Ünlü yazar paylaşımının altına "7 milyar gülümseme ve seninki favorim" mesajını yazıp, sevgilisine olan aşkını bir kez daha gösterdi.
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