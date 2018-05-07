;
Yol Durumu
  1. Ünlü oyunucunun yeğenine bakıcısından istismar

: Adriana sen favorimsin

ile Adriana Lima aşkı dolu dizgin devam ediyor.

Metin Hara: Adriana sen favorimsin

, sevgilisi Adriana Lima'ya olan aşkını bir kez daha Instagram hesabından paylaştı.

YİNE AŞKINI HAYKIRDI
Hara, dünyaca ünlü top model Adriana Lima'nın çarpışan arabalarda çekildiği kareyi Instagram sayfasında yayınladı. Ünlü yazar paylaşımının altına "7 milyar gülümseme ve seninki favorim" mesajını yazıp, sevgilisine olan aşkını bir kez daha gösterdi.

Etiketler: , ,
  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 15:31
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ