Ödüllü gece

Sosyal medya fenomeni şarkıcı Eylül Öztürk, önceki akşam Evos Angels "Dijital Dünyanın En'leri'' ödül töreninde 'Yılın Sosyal Medya Fenomeni' ödülüne layık görüldü. Öztürk, "Mehmetçiklerimiz'e selam gönderiyorum" sözüyle büyük alkış aldı.
Öztürk, mutluluğunu DJ eşi Kenan Özkan'la paylaştı
Ödülünü Sma hastası Tunahan Şenyurt'a ithaf eden Eylül Öztürk, düzenlediği kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti. Armed Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yılmaz da gecede 'En İyi Güvenlik Sistemleri Firması' ödülünü kucakladı.
İbrahim Yılmaz
Öztürk, mutluluğunu DJ eşi Kenan Özkan'la paylaştı
Ödülünü Sma hastası Tunahan Şenyurt'a ithaf eden Eylül Öztürk, düzenlediği kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti. Armed Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yılmaz da gecede 'En İyi Güvenlik Sistemleri Firması' ödülünü kucakladı.
İbrahim Yılmaz
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