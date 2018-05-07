1993 yılında Suriye'de sığındığı bir mülteci kampında dünyaya gelen 24 yaşındaki Iraklı Vivian Nouri, Hollywood'a uzanan başarı hikayesi ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Ailesi 1995'te Yeni Zelanda tarafından mülteci olarak kabul edilen Nouri, burada genç yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başladı. Müzik kariyeri için ABD'nin Los Angeles kentine giden Nouri, kısa sürede yapımcıların da dikkatini çekti. Yapımcı Brian Kennedy'ye Youtube için çektiği video performanslarını gönderen genç kadın, böylece Paramount Stüdyoları'yla çalışma şansı yakaladı. Birçok filmde harika sesiyle şarkılara can veren Nouri, 4 filmde oyunculuk için teklifler aldı. Ancak teklifleri hala değerlendiren Nouri'nin en azından birine 'evet' diyeceği iddia edildi.
Etiketler: Yeni Zelanda , Los Angeles , göçmen , YouTube , Suriye , mülteci , Hollywood , vivian nouri
- 07 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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