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çadırından 'a

Göçmen çadırından Hollywooda
1993 yılında 'de sığındığı bir kampında dünyaya gelen 24 yaşındaki Iraklı Vivian Nouri, 'a uzanan başarı hikayesi ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Ailesi 1995'te tarafından mülteci olarak kabul edilen Nouri, burada genç yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başladı. Müzik kariyeri için ABD'nin kentine giden Nouri, kısa sürede yapımcıların da dikkatini çekti. Yapımcı Brian Kennedy'ye için çektiği video performanslarını gönderen genç kadın, böylece Paramount Stüdyoları'yla çalışma şansı yakaladı. Birçok filmde harika sesiyle şarkılara can veren Nouri, 4 filmde oyunculuk için teklifler aldı. Ancak teklifleri hala değerlendiren Nouri'nin en azından birine 'evet' diyeceği iddia edildi.
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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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