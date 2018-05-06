Alişan ile Buse Varol, Beşiktaş'ta 900 kişinin katıldığı bir düğünle evlendi. Alişan'ın nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çiftin nikah şahidi oldu. Ünlü akının yaşandığı törende nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıyarken, Alişan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan izin alarak 'Evet' demesi salonda gülüşmelere neden oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Alişan’ın düğününe katıldı! Alişan-Buse Varol evlendi
Ünlü şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol çifti dün Beşiktaş'ta bulunan bir otelde dünya evine girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alişan ve Buse Varol çiftinin nikah törenine katılarak şahit oldu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanı , Buse Varol , alişan
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