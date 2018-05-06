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Erdoğan ’ın düğününe katıldı! Alişan- evlendi

Ünlü şarkıcı ile oyuncu çifti dün Beşiktaş'ta bulunan bir otelde dünya evine girdi. 'ın Alişan ve Buse Varol çiftinin nikah törenine katılarak şahit oldu.

ile , Beşiktaş'ta 900 kişinin katıldığı bir düğünle evlendi. Alişan'ın nikah şahitliğini yaptı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çiftin nikah şahidi oldu. Ünlü akının yaşandığı törende nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıyarken, Alişan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan izin alarak 'Evet' demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

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  • 06 Mayıs 2018, Pazar 22:52
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