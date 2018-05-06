Alişan ile Buse Varol, Beşiktaş'ta 900 kişinin katıldığı bir düğünle evlendi. Alişan'ın nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çiftin nikah şahidi oldu. Ünlü akının yaşandığı törende nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıyarken, Alişan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan izin alarak 'Evet' demesi salonda gülüşmelere neden oldu.