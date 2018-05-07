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  1. Mert Fırat ile İdil Fırat baş başa görüntülendi

'den büyük ayıp

Uçakta gözlüğünü unuttuğunu iddia eden şarkıcı gözlük bulunamayınca Twitter'dan öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medya ayağa kalktı.

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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 12:18
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