Uçakta gözlüğünü unuttuğunu iddia eden şarkıcı Aleyna Tilki gözlük bulunamayınca Twitter'dan öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medya ayağa kalktı.
Aleyna Tilki'den büyük ayıp
Etiketler: THY , aleyna tilki
Uçakta gözlüğünü unuttuğunu iddia eden şarkıcı Aleyna Tilki gözlük bulunamayınca Twitter'dan öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medya ayağa kalktı.
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