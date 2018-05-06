Türk yazar Metin Hara'yla aşk yaşayarak 'yengemiz' olan Adriana Lima da 'kıskanç' çıktı. Güzel melek, dün Hara'yla bir fotoğrafını paylaşan kadın hayranının instagram'da paylaştığı hikayeye bakarken yakayı ele vererek "Yenge, Metin'i yakın takipte" dedirtti.
Melek yenge yakın takipte!
Etiketler: Metin Hara , Adriana Lima
- 06 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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