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Bonkör gelin

Bonkör gelin
Bu akşam Alişan ile evlenecek olan Buse Varol'un sı önceki akşam Gayrettepe Sürmeli Otel'de gerçekleşti. Görkemli kına gecesinin tüm masraflarını üstlenen Varol, törende 3 farklı kıyafet giydi.



Kına gecesini ilerleyen saatlerde bastı. Davul çalıp şarkı söyleyen şarkıcı, nişanlısıyla da karşılıklı oynadı. Cimri olduğu yönünde haberler çıkan Alişan, davulculara da kişi başı 200 lira bahşiş verdi.




Kına gecesi için 50 bin lira harcayan Varol, her kıyafetiyle ayrı bir güzeldi...

Doğan SAVAŞ
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