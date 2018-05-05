Tuzlama hareketiyle tüm dünyada fenomen olan Nusret Gökçe, yine adından söz ettirmeyi başardı. Türk kasah, Kapalıçarşı'da yeni açtığı şubeyi ekip arkadaşlarıyla halay çekerek kutladı. Nusret'in halay başı olmaktaki yeteneği herkesi büyüledi. MC Hammer'ın fenomen şarkısı 'U Can't Touch This' eşliğinde halay çeken Nusret'in instagram hesabında paylaştığı video 8 milyon kişi tarafından izlendi. Nusret'in 'Düğün Dernek' filmindeki gibi halay çektiği anlar, dünyaca ünlü yıldızları da güldürdü.
Nusret’ten halay şov
Etiketler: Düğün Dernek , KAPALIÇARŞI , Nusr'ET , Nusret Gökçe , halay
- 05 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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