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Nusret’ten şov

Nusret’ten halay şov
Tuzlama hareketiyle tüm dünyada fenomen olan Nusret Gökçe, yine adından söz ettirmeyi başardı. Türk kasah, Kapalıçarşı'da yeni açtığı şubeyi ekip arkadaşlarıyla çekerek kutladı. Nusret'in halay başı olmaktaki yeteneği herkesi büyüledi. MC Hammer'ın fenomen şarkısı 'U Can't Touch This' eşliğinde halay çeken Nusret'in instagram hesabında paylaştığı video 8 milyon kişi tarafından izlendi. Nusret'in 'Düğün Dernek' filmindeki gibi halay çektiği anlar, dünyaca ünlü yıldızları da güldürdü.

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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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