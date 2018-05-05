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ve kına gecesi düzenledi! İşte Buse Varol'un dikkat çeken kıyafetleri

6 Mayıs'ta nikah masasına oturacak olan ile çifti dün akşam kına gecesi düzenledi. Kınada Buse Varol'un birbirinden şık elbiseleri dikkat çekerken, Alişan da kınaya arkadaşları ile birlikte dahil oldu.

, Cuma akşamı Sürmeli Otel'de kına gecesini düzenledi.

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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi 10:37
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