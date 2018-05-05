Buse Varol, Cuma akşamı Sürmeli Otel'de kına gecesini düzenledi.
Buse Varol ve Alişan kına gecesi düzenledi! İşte Buse Varol'un dikkat çeken kıyafetleri
6 Mayıs'ta nikah masasına oturacak olan Alişan ile Buse Varol çifti dün akşam kına gecesi düzenledi. Kınada Buse Varol'un birbirinden şık elbiseleri dikkat çekerken, Alişan da kınaya arkadaşları ile birlikte dahil oldu.
Etiketler: Buse Varol , alişan
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