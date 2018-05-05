Televizyon programından sinemaya uyarladığı Recep İvedik tiplemesiyle seyirci rekorları kıran Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik' serisine devam kararı aldı. Recep İvedik ile seyircinin sevgilisi olan Şahan Gökbakar, Recep İvedik 6'nın duyurusunu yaptı. Gökbakar ayrıca Recep İvedik 6 ne zaman çıkacak? Recep İvedik 6 ne zaman vizyona giriyor? Recep İvedik 6'nın konusu ne? gibi soruların cevaplarını da verdi.

Önceki filmleriyle gişe rekorları kıran, ancak bir o kadar da komedisiyle eleştirilen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden Recep İvedik 6'nın yolda olduğu müjdesini verdi.

Yönetmen kardeşi Togan Gökbakar ile ön hazırlığa başladığını söyleyen Şahan Gökbakar, film hakkında yalnızca şu açıklamaları yaptı: "Aklımızda 'Recep İvedik 6' için iki farklı hikaye var. Şu anda karar verme aşamasındayız. Kararımızı verdiğimiz an senaryolaştırıp çekim planını yapacağız. 2019'da vizyonda olacak" ifadelerini kullandı.