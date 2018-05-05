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Gökbakar'dan 6 müjdesi! ne zaman vizyona girecek?

Türkiye'de gişe rekorlarını alt üst eden serisinde filmin başrol oyuncusu 'dan yeni bir müjde geldi. Şahan Gökbakar 'nın yolda olduğunu açıkladı. Filmin milyonlarca hayranı da Recep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek? Recep İvedik 6 ne zaman çıkacak? Recep İvedik 6'nın konusu ne? gibi soruları aramaya başladı.

Gökbakardan Recep İvedik 6 müjdesi!

Televizyon programından sinemaya uyarladığı tiplemesiyle seyirci rekorları kıran , 'Recep İvedik' serisine devam kararı aldı. Recep İvedik ile seyircinin sevgilisi olan Şahan Gökbakar, 'nın duyurusunu yaptı. Gökbakar ayrıca Recep İvedik 6 ne zaman çıkacak? Recep İvedik 6 ne zaman vizyona giriyor? Recep İvedik 6'nın konusu ne? gibi soruların cevaplarını da verdi.

Önceki filmleriyle gişe rekorları kıran, ancak bir o kadar da komedisiyle eleştirilen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden Recep İvedik 6'nın yolda olduğu müjdesini verdi.

Yönetmen kardeşi Togan Gökbakar ile ön hazırlığa başladığını söyleyen Şahan Gökbakar, film hakkında yalnızca şu açıklamaları yaptı: "Aklımızda 'Recep İvedik 6' için iki farklı hikaye var. Şu anda karar verme aşamasındayız. Kararımızı verdiğimiz an senaryolaştırıp çekim planını yapacağız. 2019'da vizyonda olacak" ifadelerini kullandı.

Yeni Macera Geliyor... 😂 #recepivedik

Şahan Gökbakar (@sahangokbakar)&#39;in paylaştığı bir gönderi ()

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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi 11:42
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