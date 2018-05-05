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Wilma Elles isyan etti!

Oyuncu Wilma Elles, 'Bütün Güller Annem Kokuyor' klibinde rol aldığı Ali Ata'yla görüntülendikten sonra eşi Kerem Göğüş'le boşanacakları şeklinde çıkan haberlere isyan etti.

  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi 04:38
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