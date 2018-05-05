Wilma Elles isyan etti!

Oyuncu Wilma Elles, 'Bütün Güller Annem Kokuyor' klibinde rol aldığı Ali Ata'yla görüntülendikten sonra eşi Kerem Göğüş'le boşanacakları şeklinde çıkan haberlere isyan etti.
Oyuncu Wilma Elles, 'Bütün Güller Annem Kokuyor' klibinde rol aldığı Ali Ata'yla görüntülendikten sonra eşi Kerem Göğüş'le boşanacakları şeklinde çıkan haberlere isyan etti.
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