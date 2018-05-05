Bengü bugün nişanlanıyor!

Bengü, bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Selim Selimoğlu'yla bugün evliliğe ilk adımı atıyor. Şarkıcı, geçen ay Fransa'nın başkenti Paris'te evlenme teklifi almıştı. "Evet" cevabını veren Bengü, Acarkent'teki evinde aile arasında bir tören düzenliyor.

NİŞANDAN HEMEN SONRA DÜĞÜN HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Çift, isteme merasiminin ardından nişanlanacak. Detaylarla tek tek ilgilenen şarkıcının hiçbir masraftan kaçınmadığı öğrenildi. Süsleme ve fotoğraf çekimi için bir organizasyon şirketiyle anlaşan Bengü, iki haftadır yoğun günler geçiriyordu. İkili, nişan töreninden hemen sonra düğün hazırlıklarına başlayacak.

Bengü dün de Instagram hesabından alyanslarının fotoğrafını paylaşmıştı.