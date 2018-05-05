;
Yol Durumu
  1. Adriana: Yanıma yerleş sevgilim

Bengü bugün nişanlanıyor!

İki haftadır üzerinde titizlikle çalıştığı hazırlıklarını tamamlayan Bengü, bugün Selim Selimoğlu’yla nişanlanıyor

Bengü bugün nişanlanıyor!

Bengü, bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Selim Selimoğlu'yla bugün evliliğe ilk adımı atıyor. Şarkıcı, geçen ay Fransa'nın başkenti Paris'te evlenme teklifi almıştı. "Evet" cevabını veren Bengü, Acarkent'teki evinde aile arasında bir tören düzenliyor.

NİŞANDAN HEMEN SONRA DÜĞÜN HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR
Çift, isteme merasiminin ardından nişanlanacak. Detaylarla tek tek ilgilenen şarkıcının hiçbir masraftan kaçınmadığı öğrenildi. Süsleme ve fotoğraf çekimi için bir organizasyon şirketiyle anlaşan Bengü, iki haftadır yoğun günler geçiriyordu. İkili, nişan töreninden hemen sonra düğün hazırlıklarına başlayacak.

Bengü dün de Instagram hesabından alyanslarının fotoğrafını paylaşmıştı.

  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi 15:29
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ