Yetkin Dikinciler-Aslı Orcan çiftinin bebeği dünyaya geldi. Dikinciler güzel haberi sosyal medya hesabından, "5 Mayıs 2018. İçimizden gelen ses... Lâl..." notu düşerek duyurdu

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Yetkin Dikinciler ve oyuncu Aslı Orcan, 2014 yılında, Kuşadası'nda gerçekleşen bir düğünle hayatlarını birleştirmişti.

Yetkin Dikinciler-Aslı Orcan çiftinin bebeği dünyaya geldi. Dikinciler güzel haberi sosyal medya hesabından, "5 Mayıs 2018. İçimizden gelen ses... Lâl..." notu düşerek duyurdu.