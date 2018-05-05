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Mart ayında altı yıllık ’li eşinden boşanan , ‘ usulü de bir yere kadar. Erkek, erkek gibi olmalı’ dedi

Alman hesabı boşanma
Geçtiğimiz Mart'ta altı yıllık eşi 'li gazeteci Benjamin Harvey'le boşanan Hande Ataizi, önceki gün Esra Oflaz Güvenkaya'nın programında ses getirecek açıklamalar yaptı. "Boşanırken çok düşündüm ama arkadaş olma ve beraber gülüp eğlenmemizde sorun vardı. Onunla iletişim kuramadık" diye sözlerine başlayan 44 yaşındaki 1 çocuk annesi Ataizi, ses getirecek sözlerini sürdürdü:
"Ben daha Türk tipi, bana sahip çıkan bir erkek istedim. Çalışan bir kadınım, kendi paramı kazanıyorum ama Benjamin'den 'Olsun be aşkım, ben varım arkanda. Senin hiçbir şeye ihtiyacın yok" gibi bir cümleyi duyamadım. Alman usulü de bir yere kadar. Kadına erkek rolleri karıştırmamak gerek. Kadın, kadın olarak kalacak. Erkek de erkek haklarına sahip olacak."
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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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